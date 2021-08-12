Аlyona Alyona (Елена Савраненко) сообщила новые подробности ситуации со скандальным дрифтом на Софийской площади в Киеве

Как передает Politeka.net, об этом артистка рассказала на своей странице в Интсаграм. По ее словам, дело передадут в суд.

«Спасибо @redbullua , которые отправили технику убирать на площадь, но теперь дело идет в суд. А мы до сих пор не услышали никакой публичной информации от них о том, как это все так «интересно» сложилось и было ли у них официальное разрешение, в наличии которого они меня уверяли», - написала она.

Также Alyona Alyona добавила, что вместе с командой принимала участие в уборке Софийской площади: «Мы с моей командой и підписниками хорошо справлялись, отмывая грязь и несем ответственность за свои поступки».

Отметим, ситуацию активно комментируют в меже. При этом мнения украинцев разделились.

"Коротко о том как важно проверять все документы, а не верить на слова. Это конечно факап с одной стороны, а с другой отличный опыт о том как в будущем строить деловое сотрудничество», «отвечать должны организаторы этого действа, а не Алена!!!! Те кто это придумал, пригнал туда эти авто - и должны отвечать !!! При чем тут Алена», «на камеры убирали, без камер...», «А на "хейт" мы все имели право. Потому что вашей ответственностью было вживую увидеть разрешение. Вы этого не сделали и не подумали тогда о святом месте и о людях которые там ходили, когда вас катали на бешеной скорости», «Вы взрослый человек. Когда Вас в чем-то уверяют - это детский сад. Всегда надо проверять документы. Именно ВАША (а не их) беспечность и легкомысленность привела к таким последствиям", - пишут на сторынцы рэпперши.

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