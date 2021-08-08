Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) решила рассказать о своем возлюбленном

Рэперша не так давно рассказала, что завела новые отношения, сообщает Politeka.net. По словам звезды, она решилась на переезд к своему бойфренду, хотя и столкнулась с трудностями. Алена рассказала, что у нее масса вещей, которые требовали много места, но его в квартире молодого человека не оказалось.

Личность своего возлюбленного артистка скрывает, но в сети ходят слухи, что он тиктокер из Днепра по имени Денис. По информации СМИ, парень работает в столице в компании интернет-провайдера.

Журналистка "Зіркового шляху" Алина Доротюк заинтриговала кадрами с рэп-исполнительницей.

Речь в интервью будет идти о новом бойфренде артистки, о чем свидетельствует подпись.

"И наконец - кто он - новый любимый", - написала Доротюк.

А в следующем сторис журналистка пообещала много эксклюзивов.

Отметим, за несколько месяцев до откровения о новой любви Савраненко рассказала, что встречается с неким парнем, однако и имя, и лицо этого мужчины она также не опубликовала.

В одном из постов артистка рассказала, что встретилась на тот момент со своим избранником зимой, а объединило их кофепитие.

Напомним, Alyona Alyona, влюбившись по уши, встала на каблуки

Также Politeka писала, что Alyona Alyona рассекретила имя своего избранника, с которым начала жить вместе