Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) показала, как к ней относятся люди
На днях артистка высказала, что у нее вызывает негативные эмоции, сообщает Politeka.net. В ответ же артистка получила негативные комментарии.
Пользователи сети написали много неприятного, но Алена решила поставить их на место.
"После этого понимаю, что пропускать сквозь себя эту грязь - не круто. Следовательно, теперь для меня такой негатив - белый шум. И теперь я обращаю внимание только на нормальную и объективную критику", - написала рэперша.
Лобода после громкого заявления о возвращении на родину, раскрыла, что ждет украинцев : "Я впервые..."
Трагически закончилась жизнь известного музыканта: потерял обе ноги, а добил коронавирус
"Холостячке" Злате Огневич устроили жесткий разбор, назвав главные недостатки: "Даже добавить нечего"
Циклон "взялся" за Украину с новой силой: где нас ждут грозы и град
Победитель "МастерШеф" раскрыл печальные подробности романа с участницей "Холостяка": "Уволили"
Отметим, в своем посте на днях звезда призналась, что ее "бесит":
- люди, которые выбрасывают окурки из машин;
- кондиционеры без водоотвода;
- несанкционированная торговля;
- пешеходы, которые резко останавливаются;
- хамоватые водители маршруток;
- громкая музыка в авто ночью;
- ценники с неправдивой ценой;
- когда люди не убирают корзины в супермаркетах;
- таксист, который приехал не к тому месту;
- когда пошла в комнату, и забыла за чем.
А в ответ некоторые пользователи сети стали писать, что их раздражают люди с лишним весом, а также, по их словам, Alyona Alyona стала хуже, поэтому сейчас они ее не слушают.
"Когда заглянула в комментарии и наступила в грязь", - написала артистка.
Напомним, Alyona Alyona, влюбившись по уши, встала на каблуки
Также Politeka писала, что Alyona Alyona решилась на переезд к парню и раскрыла правду об их отношениях