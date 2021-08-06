Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) показала, как к ней относятся люди

На днях артистка высказала, что у нее вызывает негативные эмоции, сообщает Politeka.net. В ответ же артистка получила негативные комментарии.

Пользователи сети написали много неприятного, но Алена решила поставить их на место.

"После этого понимаю, что пропускать сквозь себя эту грязь - не круто. Следовательно, теперь для меня такой негатив - белый шум. И теперь я обращаю внимание только на нормальную и объективную критику", - написала рэперша.

Отметим, в своем посте на днях звезда призналась, что ее "бесит":

люди, которые выбрасывают окурки из машин;

кондиционеры без водоотвода;

несанкционированная торговля;

пешеходы, которые резко останавливаются;

хамоватые водители маршруток;

громкая музыка в авто ночью;

ценники с неправдивой ценой;

когда люди не убирают корзины в супермаркетах;

таксист, который приехал не к тому месту;

когда пошла в комнату, и забыла за чем.

А в ответ некоторые пользователи сети стали писать, что их раздражают люди с лишним весом, а также, по их словам, Alyona Alyona стала хуже, поэтому сейчас они ее не слушают.

"Когда заглянула в комментарии и наступила в грязь", - написала артистка.

Напомним, Alyona Alyona, влюбившись по уши, встала на каблуки

Также Politeka писала, что Alyona Alyona решилась на переезд к парню и раскрыла правду об их отношениях