Хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona открылась с новой стороны, показав публике свое необычное увлечение

Так, 30-летняя Алена Савраненко (настоящее имя звезды) выложила новые "сториз" в Инстаграм, в которых рассказала, что покидает Украину (к счастью, ненадолго), а также продемонстрировала свою "коллекцию" удивительных вещиц, передает Politeka.net.

По словам Alyona Alyona, она со своей командой уже очень давно никуда не выезжала за границу и вот, наконец-то, этот момент настал.

"Всем доброго утречка, сегодня делюсь очень крутой информацией. Нам дали визу на фестиваль в Швейцарии, скоро поедем...", - объявила она.

Затем звезда отечественного хип-хопа, на волне ностальгии по путешествиям, показала содержимое очень важной для нее коробочки.

"И сегодня решила перерыть эту штуку, сейчас покажу... Из разных стран насобирала монетки, пасочки, бейджики... Их много тут", - оказывается Савраненко из каждого своего путешествия привозила домой кое-что на память.

"С фестивалей, где я была даже просто как лектор, я сохраняла разные штуки... Столько всего, я в шоке😍😱", - не сдержала эмоций рэперша.

Напомним, Alyona Alyona, влюбившись по уши, встала на каблуки

Также Politeka писала, что Alyona Alyona рассекретила имя своего избранника, с которым начала жить вместе