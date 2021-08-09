Хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona открылась с новой стороны, показав публике свое необычное увлечение
Так, 30-летняя Алена Савраненко (настоящее имя звезды) выложила новые "сториз" в Инстаграм, в которых рассказала, что покидает Украину (к счастью, ненадолго), а также продемонстрировала свою "коллекцию" удивительных вещиц, передает Politeka.net.
По словам Alyona Alyona, она со своей командой уже очень давно никуда не выезжала за границу и вот, наконец-то, этот момент настал.
"Всем доброго утречка, сегодня делюсь очень крутой информацией. Нам дали визу на фестиваль в Швейцарии, скоро поедем...", - объявила она.
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Затем звезда отечественного хип-хопа, на волне ностальгии по путешествиям, показала содержимое очень важной для нее коробочки.
"И сегодня решила перерыть эту штуку, сейчас покажу... Из разных стран насобирала монетки, пасочки, бейджики... Их много тут", - оказывается Савраненко из каждого своего путешествия привозила домой кое-что на память.
"С фестивалей, где я была даже просто как лектор, я сохраняла разные штуки... Столько всего, я в шоке😍😱", - не сдержала эмоций рэперша.
Напомним, Alyona Alyona, влюбившись по уши, встала на каблуки
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