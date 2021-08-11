Хип-хоп и рэп-исполнительница Аlyona Alyona (Алена Савраненко) прокомментировала вспыхнувший скандал и свою роль в нем

Так, 30-летняя певица приняла участие в съемках рекламного ролика компании Red Bull, которые проходили 10 августа на Софиевской площади в Киеве. По задумке организаторов, Аlyona Alyona должна была "подрифтить" вместе с всемирно известным гонщиком Конором Шанаханом, прибывшим в Украину специально на эти съемки. Но что-то пошло не по плану.

В результате дрифта, повредилась брусчатка на площади. Делом занялись в столичной полиции, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУНП Киева.

"Организаторы провели съемку рекламного ролика с вовлечения двух автомобилей, не получив соответствующее разрешение местных властей и согласования от полиции Киева. Сведения о событии внесены в ЕРДР и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины", - говорится в сообщении. В прокуратуре, в свою очередь, заявили об ущербе на сумму около 50 млн. гривен.

Аlyona Alyona, принимавшая участие в съемках, сочла необходимым объясниться. Рэперша записала видеообращение, которое опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм. По ее словам, Red Bull хотели приурочить ролик ко Дню независимости Украины и подключили к процессу лидеров мнений, в том числе и ее.

"Моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине. Также меня уверили, что все разрешения у них есть и по завершении приедут клининговые машины, которые это все очистят. Ни я, ни моя команда этого не организовывали. Все вопросы к Red Bull", - заявила певица.

В настоящее время компания попросила у украинцев прощения и делает все, чтобы вернуть Софиевской площади изначальный вид.

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