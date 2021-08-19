Рэп-исполнительница Alyona Alyona показала себя, разоткровенничались с фанатами
Как пишет Politeka.net, исполнительница Alyona Alyona стала довольно популярной в Украине. Красотка записала несколько альбомов, а также совместную песню с победительницей Евровидения Джамалой. Не так давно рэперша попала в очередной скандал, устроив дрифт на Софиевской площади. Из-за этого было открыто дело, которое, как отметила девушка, идет в суд. И вот, после этого, девушка заговорила о неизбежном, опубликовав новый пост в Инстаграм.
"Мы все умрем. Когда-то ...
Сначала хочу рассказать, что я стала известной в 27 лет и на своем первом сольнике мне исполнилось 28 (концерт выпал на День рождения). Тогда я со сцены официально заявила, что покидаю клуб 27. Да, для меня это был самый большой страх, ведь популярность пришла супер-супер быстро и внезапно. Тогда я думала, что могу стать потенциальным членом клуба. Сейчас мне уже 30, можно выдыхать.
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Я смотрю много интервью современных артистов и понимаю, что страх смерти у достаточного количества людей. Например, об этом недавно говорила @ kazka.band на интервью в @mashaefrosinina. Как-то слушая окружение и сочетая со своим жизненным опытом, я приняла, что смерть - неизбежна штука. Рано или поздно мы все равно умрем и здесь уже никак; соломы не подстелите", - написала девушка.
На кадрах рэперша была в прозрачном наряде. Образ дополнила Алена дьявольскими рожками.
Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Воу-воу", "Прочитала "я стала ведьмой в 27 лет", "Глупо думать о сметри при жизни".
Напомним, у Alyona Alyona возникли проблемы с законом
Также Politeka сообщала, что Софиевскую площадь начали отмывать после дрифта
А еще Politeka писала, что Alyona Alyona открестилась от выходки в центре Киева, за дело взялась полиция