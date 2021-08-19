Дружина ведучого шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорія Решетника Христина похвалилася ідеальною фігурою

Як передає Politeka.net, останнім часом до 31-річної красуні прикута пильна увага. Її чоловік стрімко набирає популярність, оскільки є ведучим найбільш рейтингових шоу в Україні. Нещодавно стало відомо, що Решетник вестиме культове шоу «Україна має талант», присвячене 30-річчю Незалежності.

Шанувальники обожнюють сім'ю Решетника, оскільки, незважаючи на такий молодий вік, пара встигла обзавестися вже трьома дітьми. При цьому Христина після трьох пологів виглядає просто чудово.

На свіжому фото дівчина позувала в дуже короткій сукні, яка підкреслила її стрункі ніжки. Крім цього, наряд зробив акцент на талії красуні.

"Добрий вечір", - коротко підписала фото жінка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Барбі або Сінді. Крісті", «ви неймовірна», «гарне плаття, але туфлі не під нього», «красуня», "Мило", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Христина Решетник засвітилася з дітьми на сцені "Україна має талант": кадри.

Ще Politeka писала, що Христина Решетник показала, заради чого залишила вдома маленького сина.

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