Святковий концерт, присвячений 30-річчю Незалежності України, який пройде 24 серпня на НСК "Олімпійський" у Києві, обіцяє бути грандіозним

Організатори розкрили деякі секрети тригодинного шоу. У ньому візьмуть участь понад 30 артистів (Софія Ротару, Наталія Могилевська, Сергій Бабкін, Океан Ельзи та інші), Київський симфонічний оркестр, народні та сучасні ансамблі, балет, а також Національний академічний ансамбль імені Павла Вірського.

Головний хореограф-постановник концерту Руслан Махов розповів про незвичайний концепт нинішнього свята: "Пісні не закінчуватимуться, буде перехід з однієї музики в іншу".

Махов додав, що концерт пройде без пауз і ведучих, видовища будуть слідувати одне за іншим, тримаючи глядачів у приємній напрузі.

Виступ зірок минулого року на Софіївській площі

За словами музичного проюсера шоу Сергія Могилевського, вони з режисером Катериною Царик дуже відповідально підійшли до підбору трек-листа, який міняли кілька разів під час підготовки до концерту.

"Щоб відчувався розвиток, щоб це було драматично, щоб всім було цікаво, хотілося несподіваних появ артистів", - розповів Могилевський.

Зазначимо, сцена на НСК "Олімпійський" буде поділена на три частини: з музикантами, світловими приладами і екранами.

Головний світлотехнік концерту Андрій Коновалюк повідомив, що підготовка до шоу за складністю прирівнюється до проведення "Євробачення".

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