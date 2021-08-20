Українська телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно втретє стала мамою, у вересні святкуватиме своє 38-річчя

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram вирішили згадати, як виглядала Осадча 9 років тому. Автори аккаунта порівняли архівне фото зірки з одним зі свіжих знімків.

"Катя Осадча 9 років тому і зараз. Ведуча @kosadcha майже не змінилася, згодні?",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях стали обговорювати, наскільки сильно змінилася зірка після того, як вийшла заміж за свого колегу Юрія Горбунова.

"Неймовірно красива", "Обожнюю, Осадчу! Завжди справжня! Вітаю з народженням сина!", "Уколи краси і сучасна косметологія роблять чудеса!", "Завжди красуня", «якщо придивитися, то стоматологи, косметологи добре працюють)) але зіркам це потрібно, як нікому іншому, це їх хліб» «поміняла зуби, а так однакова», "майже, тільки зуби зробила", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Осадча перед пологами зізналася, що не може полетіти з України: "особливо сумую...".

Як повідомляла Politeka, Осадча вийшла в прямий ефір практично відразу після пологів: "вже не знають, як...".

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