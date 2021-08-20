Популярна співачка Настя Каменських похвалилася пишними формами в малиновому бікіні

Як передає Politeka.net, красуня насолоджується відпочинком біля моря, звідки ділиться гарячими кадрами. Цього разу зірка зробила яскраве селфі в купальнику, засвітивши свої апетитні форми. На фото "арбузики" Каменських виглядали вражаюче.

"Я закохана в це літо. Як же круто, коли в перервах між насиченим концертним графіком є трохи часу поніжитися на сонечку і насолодитися моментом", - підписала фото співачка.

У коментарях шанувальники не змогли стримати емоції, вражені зовнішнім виглядом артистки.

"Красуня", "Ідеально", "Крутишка улюблена", "Як завжди просто супер", "Це дуже класно! Відмінних концертів і відпочинку вам", "Анастасія Каменських сама творча і шикарна русалочка", "ти красива матрьошка, Потапу просто форти зайшли))", - пишуть користувачі Мережі.

Також Каменських показала свою фігуру в повний зріст. Зірка стежить за харчуванням і займається спортом, що дозволяє їй виглядати просто чудово.

Нагадаємо, що Настя Каменських в неординарному вбранні налякала зміною образу:"Ой, це якась подруга ящера".

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських вдарила свою танцівницю прямо на сцені: "як довбанула...".

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