Українська співачка Ірина Білик, яка переживає розлучення з чоловіком Асланом Ахмадовим, заінтригувала появою в компанії колишнього коханця
Як передає Politeka.net, в Instagram артистка опублікувала коротке відео, на якому відпочиває на яхті разом з хореографом і шоуменом Дмитром Коляденком. Як відомо, Коляденко і Білик більше двох років були у відносинах і фактично перебували в цивільному шлюбі. На відео парочка повторювала сцену з культового фільму "Титанік". Білик стояла на носі яхти, а Коляденко тримав її ззаду.
"Хм. Що б це значило?",- загадково підписала відео зірка.
Варто відзначити, що відносини артистів закінчилися ще в далекому 2006 році, але пара зуміла зберегти дружні стосунки. Нещодавно Білик навіть публічно вітала колишнього коханого з днем народження в Instagram.
Друга Пугачової і Кіркорова паралізувало, рахунок йде на дні: "Шансів на одужання немає"
74-річна Ротару в перловому вбранні викликала потрясіння на червоній доріжці в Сочі: "роки її не беруть"
Собака вчепилася в учасника "Україна має талант" прямо на сцені: в мережі з'явилися фото
Новий сезон "Танців з зірками", розсекречені всі члени журі: "Господи, як постарів..."
Ектор Хіменес-Браво після пожежі зізнався, що готується до від'їзду з країни: "Через пандемію..."
Додамо, що Коляденко днями також публікував фото з відпочинку. Чоловік засмагав на сонці, демонструючи прекрасні види.
Нагадаємо, що Ірина Білик сколихнула заявою після чергового розлучення: "коли я позбулася...".
Як повідомляла Politeka, Ірина Білик після чергового розлучення зізналася в комплексах через зовнішність: "мені дуже часто говорять...".
Також Politeka писала, що Ірина Білик в чорних колготках поніжилася в ліжку, заговоривши про особисте: "Мій улюблений час...".