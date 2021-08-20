Ось це так!

Українська співачка Ірина Білик, яка переживає розлучення з чоловіком Асланом Ахмадовим, заінтригувала появою в компанії колишнього коханця

Як передає Politeka.net, в Instagram артистка опублікувала коротке відео, на якому відпочиває на яхті разом з хореографом і шоуменом Дмитром Коляденком. Як відомо, Коляденко і Білик більше двох років були у відносинах і фактично перебували в цивільному шлюбі. На відео парочка повторювала сцену з культового фільму "Титанік". Білик стояла на носі яхти, а Коляденко тримав її ззаду.

"Хм. Що б це значило?",- загадково підписала відео зірка.

Варто відзначити, що відносини артистів закінчилися ще в далекому 2006 році, але пара зуміла зберегти дружні стосунки. Нещодавно Білик навіть публічно вітала колишнього коханого з днем народження в Instagram.

Додамо, що Коляденко днями також публікував фото з відпочинку. Чоловік засмагав на сонці, демонструючи прекрасні види.

Нагадаємо, що Ірина Білик сколихнула заявою після чергового розлучення: "коли я позбулася...".

Як повідомляла Politeka, Ірина Білик після чергового розлучення зізналася в комплексах через зовнішність: "мені дуже часто говорять...".

Також Politeka писала, що Ірина Білик в чорних колготках поніжилася в ліжку, заговоривши про особисте: "Мій улюблений час...".