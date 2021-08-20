Українська телеведуча Маша Єфросиніна вступила в справжній марафон заходів, пов'язаних зі святкуванням 30-річчя Дня Незалежності України

Як передає Politeka.net, Єфросиніна є однією з найбільш затребуваних українських телеведучих. Її запрошують в різні телевізійні проекти. Також вона веде корпоративи та офіційні заходи. Перед святом, за словами Марії, у неї дуже щільний графік. У себе в Instagram вона ділиться яскравими кадрами зі зйомок і заходів.

Цього разу Єфросиніна вирішила проявити фантазію, показавши яскраве перевтілення. Вона засвітилася в одному рушнику, вийшовши з душу, після чого показала себе в ошатній рожевій сукні.

"Голод за ошатними сукнями поступово втамовується", - підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків, порівнявши її з принцесою.

"У рушнику теж супер", "Маша красуня!", "Зефірка", «Діснеївська принцеса", "З тобою завжди позитивно! Спасибі!", "Красоточка", «дуже-дуже красиве і ви в ньому квіточка», «цукерка», "шикарна Марія", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Єфросиніна перед Днем Незалежності похвалилася кадрами зі Львова:"Маша, ви...".

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