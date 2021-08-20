Українська співачка Ані Лорак, яка довгий час не виступала в Україні, вирішила випустити пісню рідною мовою

Як передає Politeka.net, нещодавно співачка вперше за довгий час дала концерт в Одесі. Пізніше артистка відвідала конкурс "Нова хвиля", де розповіла про плани на майбутнє. Лорак заявила, що восени у неї вийде повноцінний альбом, в якому буде одна «дуже особлива» для неї пісня. Новий хіт, за словами співачки, буде українською мовою.

"У музики, як відомо, немає національності, тому що вона звучить від серця", - розповіла артистка в інтерв'ю.

Пізніше вона опублікувала в мережі кадр із заходу, на якому позувала в ефектному білому костюмі.

"Прекрасний вечір", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Найкраща", "Україна чекає", " дуже красива, справжній діамант! Дивишся і око радіє", "шикарна Діва", "шикарна! Дуже красивий, ніжний образ. Улюблений Ангел!", «Красуня. Кароліночка ви справжня окраса нової хвилі!»,- пишуть користувачі Мережі.

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