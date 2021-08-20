Украинская певица Ани Лорак, которая долгое время не выступала в Украине, решила выпустить песню на родном языке
Как передает Politeka.net, недавно певица впервые за долгое время дала концерт в Одессе. Позже артистка посетила конкурс «Новая волна», где рассказала о планах на будущее. Лорак заявила, что осенью у нее выйдет полноценный альбом, в котором будет одна «очень особенная» для нее песня. Новый хит, по словам певицы, будет на украинском языке.
«У музыки, как известно, нет национальности, потому что она звучит от сердца», - рассказала артистка в интервью.
Позже она опубликовала в сети кадр с мероприятия, на котором позировала в эффектном белом костюме.
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«Прекрасный вечер», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу комплиментов.
«Самая лучшая», «Украина ждёт», «Очень красивая, настоящий бриллиант! Смотришь и глаз радуется», «Шикарная Дива», «Шикарная! Очень красивый, нежный образ. Любимый Ангел!», «Красавица. Каролиночка Вы настоящее украшение новой волны!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Лорак появилась на сцене в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что…".
Как сообщала Politeka, Ани Лорак впечатлила поклонников, выйдя на сцену в неожиданном наряде: «Не надевайте больше…».
Также Politeka писала, что Лорак очутилась в объятиях украинского ведущего, кадры: "Очень похож на Филиппа…".