Українська співачка Ані Лорак, яка зараз будує кар'єру в Росії, дала перший за сім років концерт у себе на батьківщині

Так, Лорак виступила 16 серпня в одному з нічних клубів Одеси. Артистка вперше з 2014 року дала сольний концерт в Україні, 17 серпня відбудеться її другий концерт в тому ж закладі.

42-річна зірка похвалилася успіхами в себе в мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

"Повний зал! Солдаут! Вся Україна сьогодні в Одесі❤️ Яка я щаслива провести цей вечір з вами 🙌 Ми готові, починаємо🔥", - повідомила Лорак перед виступом.

Примітно, що одним з перших пост прокоментував її колега по цеху і близький друг Філіп Кіркоров, якому, як відомо, в'їзд в Україну заборонений.

"Omg", - написав той.

Кароліна нічого йому не відповіла, зате користувачам знайшлося, що сказати:"@fkirkorov бісишся що тебе не запросили 😂; Філіп в Україну не приїде; дуже шкода!😢".

Пізніше в Мережі з'явилися кадри з концерту Лорак. Коментуючі пройшлися за зовнішнім виглядом співачки: крім компліментів, багато розкритикували її ансамблі. Так, Лорак поміняла кілька нарядів за вечір. Вона була і в золотистому міні-сукні з бахромою, і в білому костюмі з топа і екстра-коротких шортиків, які люди тут же охрестили "панталонами".

"До чого ж вона вульгарна. Краще б без трусів вийшла.Безсоромний..У російських зірок, взагалі сорому не залишилося...🤮🙄"; "Коли навчаться сукні надягати, що це за костюм труси і бузик😂 😂 😂 красива жінка Одягни гарне плаття"; "Все добре, але що за вигляд"; "Труселя стрьомні!",- присоромили співачку.

Нагадавши, Ані Лорак показала себе "нову", фото зірки після зміни іміджу: "цього разу..."

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Лорак Мурат засвітився з київською коханкою, фото

Також Politeka писала, що Лорак показала форми з цікавого ракурсу, розстебнувши блискавку: "неможливо не закохатися»