Співачка Ані Лорак, яка зараз будує кар'єру в Росії, здивувала своїм виглядом на першому за сім років концерті в Україні

Уродженка Чернівецької області виступила в одному з нічних клубів Одеси.

Лорак змінила кілька нарядів за вечір. Вона була і в золотистому міні-сукні з бахромою, чорному блискучому комбінезоні і в білому костюмі що складається з топа і екстра-коротких шортиків з високою талією. Саме останній образ розкритикували в мережі.

"Невже обов'язково в трусах треба. Невже одягнути гарний костюм не можна?", "Потрібно ж виділиться щоб ніяк у всіх 😂 нехай навіть жахливо», «танці в трусах з високою посадкою... блін що за вбрання в моді...", "Не надягайте більше ці рейтузи.... Будь ласка " «" Наряд ніби бельішко«,» щось ані в трусах на сцені«, " Кароліна неземної краси жінка! Але білі труси як памперс ((некрасиво», " Ну можна ж одягнутися! Що за вигляд" « "чорти в чому виступає«,» що це Ви вже в купальнику виступаєте", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Лорак опинилася в обіймах українського ведучого, фото: "дуже схожий на Філіпа Кіркорова".

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