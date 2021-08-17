Співачка Ані Лорак з'явилася в компанії ведучого Олексія Дівєєва-Церковного на концерті в Одесі

Як пише Politeka.net, Ані Лорак давно виїхала з України, щоб побудувати кар'єру в Росії і там жити. Але нещодавно красуня вирішила дати концерт в Одесі, після великої перерви. На одній з фан-сторінок співачки з'явилося фото, де Лорак в Україні.

На знімку можна побачити співачку в сукні. Красуня стояла в обнімку з ведучим Олексієм Дівєєв-Церковний.

"Ані Лорак & Олексій Дівєєв-Церковний

ITAKA Beach Resort & Night Club / Odessa, Ukraine 16.08.2021", - написано було під фото.

Фанати поставили понад 800 лайків і написали коментарі:

"Добре виглядають", "дуже схожий на Філіпа Кіркорова", "Філя", "Точно і я так побачила, дуже схожий з Філіпом Кіркоровим", "красуня", "не впізнати Дівєєва-Церковного", "я подумала, що Кіркоров", "як на Кіркорова схожий", "очманіти", "я в шоці, я не бачив його, ще з часів, коли він вів погоду, ще в 90-х, в житті його не впізнав би, пам'ятаю його молодим пацаном".

Нагадаємо, Лорак в Одесі вийшла на сцену в трусах і ліфчику, Кіркоров не змовчав

А ще Politeka повідомляла, що екс-чоловік Ані Лорак Мурат несподівано засвітився з київською коханкою

Також Politeka писала, що Ані Лорак в шовковій сорочці і під фільтрами спантеличила "новою зовнішністю"



