Український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), який був улюбленцем Андрія Данилка на національному відборі на Євробачення, показав, як підкорюватиме паркет "Танців з зірками"

Як передає Politeka.net, артист прийняв виклик проекту, приєднавшись до танцювального шоу. Варто відзначити, що для виконавця конкурси не в новинку. Він прославився після участі в пісенному конкурсі «Х-фактор», після чого представляв Україну на «Євробаченні». Тепер артист спробує щастя в танцях.

В анонсі шоу Бочаров продемонстрував, як буде запалювати на паркеті. Шанувальники прийшли в захват від його таланту, оскільки артист дійсно круто рухався.

"Промовчу про те, скільки разів я вже переглянула цей ролик", "Я бачу наскільки для тебе це добре, красиво і природно", "Я вже верещу від захвату!!! Ти офігенно рухаєшся!", "Чекаю румбу від Мела", «цей сезон буде найбільш переглядаємим», "відчуваю, буде жарко", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Melovin зі своєю свитою вразив поведінкою перед виходом на сцену: "всі повинні розступатися...".

Як повідомляла Politeka, Melovin став новим учасником "Танців з зірками": як артист прийняв виклик.

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