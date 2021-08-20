Український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), який був улюбленцем Андрія Данилка на національному відборі на Євробачення, показав, як підкорюватиме паркет "Танців з зірками"
Як передає Politeka.net, артист прийняв виклик проекту, приєднавшись до танцювального шоу. Варто відзначити, що для виконавця конкурси не в новинку. Він прославився після участі в пісенному конкурсі «Х-фактор», після чого представляв Україну на «Євробаченні». Тепер артист спробує щастя в танцях.
В анонсі шоу Бочаров продемонстрував, як буде запалювати на паркеті. Шанувальники прийшли в захват від його таланту, оскільки артист дійсно круто рухався.
"Промовчу про те, скільки разів я вже переглянула цей ролик", "Я бачу наскільки для тебе це добре, красиво і природно", "Я вже верещу від захвату!!! Ти офігенно рухаєшся!", "Чекаю румбу від Мела", «цей сезон буде найбільш переглядаємим», "відчуваю, буде жарко", - пишуть користувачі Мережі.
50-річну дочку Пугачової Орбакайте насилу впізнали на пляжі, чесні фото: "Для її віку..."
Болісно обірвалося життя відомого актора: агент повідомив подробиці трагедії
Ектор Хіменес-Браво після пожежі зізнався, що готується до від'їзду з країни: "Через пандемію..."
Куди на "Майстер Шеф" діваються страви після конкурсів і скільки тривають зйомки, Ектор розкрив секрети: "Дуже складно..."
Знайдено тіло екс-начальника Нацполіції: перші подробиці трагедії
Нагадаємо, що Melovin зі своєю свитою вразив поведінкою перед виходом на сцену: "всі повинні розступатися...".
Як повідомляла Politeka, Melovin став новим учасником "Танців з зірками": як артист прийняв виклик.
Також Politeka писала, що Melovin показав фанаткам, як розслабляється в душі: "отримала травму".