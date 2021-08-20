Внучка Софії Ротару, співачка і модель Соня Євдокименко показала, як проводить відпочинок в Європі

Як передає Politeka.net, 20-річна красуня живе і навчається в США. Там у неї є молодий і багатий наречений. Втім, досить часто дівчина прилітає погостювати в Україні, а також подорожує по світу.

Цього разу дівчина вирушила до Італії, де насолоджується теплою погодою і сонцем. На свіжому фото Соня позувала в сукні-ночнушці, яка підкреслила її засмаглу шкіру. Зверху дівчина накинула піджак, а волосся залишила розпущеним. Вона сиділа на перилах, а позаду неї виднілися неймовірні пейзажі старого міста.

"Кохана Флоренція", - підписала фото дівчина.

У коментарях молодій красуні залишили масу приємних слів.

"Красуня!", "Ти така солодка", "Красиво, ох і вигляд теж красивий", "цукерка", "неймовірна краса", "Ти така природна", "як там красиво!", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Соня Євдокименко в маленькому купальнику пригорнулася до брата-красеня:"веселий захід".

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