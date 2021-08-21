Відомий фестиваль "Чорноморські Ігри" стартували в курортному Скадовську в п'ятницю, 20 серпня

Надя Дорофєєва і Діма Монатік з'явилися одними з перших. Їх репетиція викликала великий ажіотаж. Подивитися на артистів зібралася велика кількість бажаючих, пишуть "Факт".

Діти буквально обліпили своїх улюбленців, приготувавши для них сюрпризи. Оскільки події фестивалю безкоштовні, то для багатьох це чи не єдина можливість подивитися і послухати улюблених артистів.

Виконавці також, схоже веселилися на всю, дуріючи і радуючи публіку.

Побачивши Надю, Діма Монатік на радощах підхопив її на руки і забрав у прес-рум.

"Я зловив тебе", - сказав співак при цьому.

Пізніше артист потішив і гостей готелю, в якому зупинився в Скадовську. Хореографію для виступу він репетирував біля басейну.

Зазначимо, цього року на "Чорноморських іграх" будуть також Настя Каменських, Тіна Кароль, Олександр Пономарьов, Макс Барських, Анна Трінчер, Володимир Дантес, Микита Ломакін, Оля Цибульська, "Go_A" та інші.

Нагадавши, щасливого суддю "Голосу країни" Монатіка зняли в РАГСі з розкішною шатенкою.

Також Politeka повідомляла, що дружина Монатіка показала, як співак поводиться з дітьми на відпочинку.

А ще Politeka писала, що підросли синочки судді" Голосу країни " Монатіка вразили зовнішністю.