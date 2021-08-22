А сусідами Григорія Решетника виявилися екс-"Холостяк" Макс Михайлюк зі своєю коханою і чотиримісячною донькою

Так, у своєму новому пості в Instagram 31-річна Христина Решетник, дружина ведучого проектів "Холостяк" і "Холостячка", похвалилася дорогим райончиком, де вони з Гришею і трьома синами облюбували собі квартиру, передає Politeka.net.

На фото дівчина позувала зі старшими хлопчиками і наймолодшим, який ще в колясці, на тлі висоток з дзеркальними вікнами, "прилизаних" газонів і доріжок з ідеальною бруківкою. Виявляється, сім'я мешкає в ЖК "Новопечерські Липки", де в основному пропонується комфортабельне житло бізнес-класу.

«У нас "на районі" 😆 Признавайтесь, хто наші сусіди?", - запитала дівчина в підписі.

Тут же в коментарях відгукнулася Даша Хлистун, модель і дружина Макса Михайлюка, "Холостяка 10".

"Ми!!!❤️ - урааа! Сусіди 😍"

Інші користувачі також кинулися обговорювати побачене. Деякі помітили, що сім'я Решетника раніше жила в іншому місці, а це, мабуть, переїхали:

"Круто... ви переїхали, напевно ближче до школи"

"А ви ж начебто в парковому містечку жили☝"

"Хороший райончик 🤩"

"У мене питання: де і ким ви працюєте?"

"Там всі найбагатші живуть, в Новопечерських Липках)"

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