А сусідами Григорія Решетника виявилися екс-"Холостяк" Макс Михайлюк зі своєю коханою і чотиримісячною донькою
Так, у своєму новому пості в Instagram 31-річна Христина Решетник, дружина ведучого проектів "Холостяк" і "Холостячка", похвалилася дорогим райончиком, де вони з Гришею і трьома синами облюбували собі квартиру, передає Politeka.net.
На фото дівчина позувала зі старшими хлопчиками і наймолодшим, який ще в колясці, на тлі висоток з дзеркальними вікнами, "прилизаних" газонів і доріжок з ідеальною бруківкою. Виявляється, сім'я мешкає в ЖК "Новопечерські Липки", де в основному пропонується комфортабельне житло бізнес-класу.
«У нас "на районі" 😆 Признавайтесь, хто наші сусіди?", - запитала дівчина в підписі.
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Тут же в коментарях відгукнулася Даша Хлистун, модель і дружина Макса Михайлюка, "Холостяка 10".
"Ми!!!❤️ - урааа! Сусіди 😍"
Інші користувачі також кинулися обговорювати побачене. Деякі помітили, що сім'я Решетника раніше жила в іншому місці, а це, мабуть, переїхали:
"Круто... ви переїхали, напевно ближче до школи"
"А ви ж начебто в парковому містечку жили☝"
"Хороший райончик 🤩"
"У мене питання: де і ким ви працюєте?"
"Там всі найбагатші живуть, в Новопечерських Липках)"
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