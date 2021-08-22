Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі у шовковій сукні показала сяючий образ

Вчора ввечері Анджеліна Джолі зареєструвалася в Instagram і зібрала кілька млн фоловерів за перші години. У першому пості актриса поділилася листом, який отримала від дівчинки-підлітка з Афганістану. Після чого пообіцяла ділитися такими історіями більше.

Однак зірка, схоже, показувати пам'ятні особисті фото або знімки з заходів і дітьми не планує. Тому шанувальники артистки самі публікують на фан-акаунтах вельми вдалі фото з минулого актриси.

Раніше на червоних доріжках вона блищала виключно в розкішних дизайнерських нарядах-класичних сукнях без зайвої відвертості. На одному з пам'ятних кадрів Джолі підкреслила натуральну красу легким макіяжем з акцентом на губи.

Шанувальники були вражені її виглядом:»Давайте позаздримо цій красуні; дуууже мило; прекрасна жінка😍; любов Анджеліна ❤️; Прекрасно; Вау, я тебе дуже люблю 🙌; ти найкраща❤; шикарна леді".

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