На офіційній сторінці гумористичного проєкту "Дізель шоу" оприлюднили час і дату прем’єри нового сезону і показали один із номерів

Як пише Politeka.net, популярне гумористичне "Дизель шоу" виробляє відома студія "Дизель Студіо" уже шість років. Уперше "Дизель шоу" показали на українському телеканалі "ICTV" у 2015 році.

дизель шоу, Єгор Крутоголов, Вікторія Булітко, Олександр Бережок

Варто зауважити, що весь цей час гумористичне шоу було російськомовним. Однак нещодавно продюсери заявили, що тепер актори розмовлятимуть українською та розповіли, що прем’єра українськомовного сезону відбудеться 27 серпня о 20:10.

Окрім цього, творці "Дизель шоу" анонсували про що буде один із номерів нового сезону. Разом із Євгеном Сморигіним у мініатюрі зіграли Вікторія Булітко, Дмитро Танкович та Олександр Бережок.

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" Пам'ятаєте свої враження, коли вперше опинилися на відпочинку з послугою "все включено"?) І ось на таку халяву потрапила наша улюблена бабуся Євгенія Михайлівна @smorigin_evgeni. Що створив з пенсіонеркою нещадний турецький комунізм і чи роблять в барі коктейль з корвалолом - дивіться в довгоочікуваної прем'єрі "Дизель Шоу" вже в цю п'ятницю о 20:10. Це буде феєрично!", - пишуть на офіційній сторінці.

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