На офіційній сторінці гумористичного проєкту "Дізель шоу" оприлюднили час і дату прем’єри нового сезону і показали один із номерів

Як пише Politeka.net, популярне гумористичне "Дизель шоу" виробляє відома студія "Дизель Студіо" уже шість років. Уперше "Дизель шоу" показали на українському телеканалі "ICTV" у 2015 році.

Варто зауважити, що весь цей час гумористичне шоу було російськомовним. Однак нещодавно продюсери заявили, що тепер актори розмовлятимуть українською та розповіли, що прем’єра українськомовного сезону відбудеться 27 серпня о 20:10.

Окрім цього, творці "Дизель шоу" анонсували про що буде один із номерів нового сезону. Разом із Євгеном Сморигіним у мініатюрі зіграли Вікторія Булітко, Дмитро Танкович та Олександр Бережок.

" Пам'ятаєте свої враження, коли вперше опинилися на відпочинку з послугою "все включено"?) І ось на таку халяву потрапила наша улюблена бабуся Євгенія Михайлівна @smorigin_evgeni. Що створив з пенсіонеркою нещадний турецький комунізм і чи роблять в барі коктейль з корвалолом - дивіться в довгоочікуваної прем'єрі "Дизель Шоу" вже в цю п'ятницю о 20:10. Це буде феєрично!", - пишуть на офіційній сторінці.

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