Актор гумористичного шоу "Дизель шоу" Євген Сморигін розповів, як потрапив під автобус

Як повідомляє Politeka.net, гуморист відомої комічної програми "Дизель шоу" Євген Сморигін дав відверте бліц-інтерв'ю Олександрі Кучеренко в рубриці"33 за 3". В рамках цієї бесіди артист розповів, скільки заробляє, що може змусити його піти з шоу, а також повідав історію, як потрапив під автобус.

Так, за словами Євгена найгірший спогад з його дитинства – це момент, коли він потрапив під автобус. Однак, скільки йому було років, актор не уточнив. "Я потрапив під автобус на велосипеді. Прокинувся, відкрив очі - а переді мною стоїть здоровенний Ікарус", - згадав моторошну історію з дитинства Сморигін.

Також він зізнався, що тільки запрошення зніматися в Голлівуді може змусити його піти з "Дизель шоу". Що стосується зарплати, то за словами Євгена, він отримує близько 50 тисяч гривень на місяць. Також з'ясувалося, що він водить автомобіль марки BMW X5, а останній подарунок, який він підніс своїй коханій дружині були сережки.

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