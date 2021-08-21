Актер юмористического шоу "Дизель шоу" Евгений Сморигин рассказал, как попал под автобус

Как сообщает Politeka.net, юморист известной комической программы "Дизель шоу" Евгений Сморигин дал откровенное блиц-интервью Александре Кучеренко в рубрике "33 за 3". Рамках этой беседы артист рассказал, сколько зарабатывает, что может заставить его уйти из шоу, а также поведал историю, как попал под автобус.

Так, по словам Евгения наихудшее воспоминание из его детства – это момент, когда он попал под автобус. Однако, сколько ему было лет, актер не уточнил. "Я попал под автобус на велосипеде. Проснулся, открыл глаза — а передо мной стоит здоровенный Икарус", - вспомнил жуткую историю из детства Сморигин.

Также он признался, что только приглашение сниматься в Голливуде может заставить его уйти из "Дизель шоу". Что касается зарплаты, то по словам Евгения, он получает около 50 тысяч гривен в месяц. Также выяснилось, что он водит автомобиль марки BMW X5, а последний подарок, который он преподнес своей любимой жене были сережки.

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