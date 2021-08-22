На официальной странице юмористического проекта "Дизель шоу" обнародовали время и дату премьеры нового сезона и показали один из номеров
Как пишет Politeka.net, популярное юмористическое "Дизель шоу" производит известная студия "Дизель Студио" уже шесть лет. Впервые "Дизель шоу" показали на украинском телеканале "ICTV" в 2015 году.
Стоит заметить, что все это время юмористическое шоу было русскоязычным. Однако недавно продюсеры заявили, что теперь актеры будут разговаривать на украинском и рассказали, что премьера украиноязычного сезона состоится 27 августа в 20:10.
Кроме этого, создатели "Дизель шоу" анонсировали о чем будет один из номеров нового сезона. Вместе с Евгением Сморигиным в миниатюре сыграли Виктория Булитко, Дмитрий Танкович и Александр Бережок.
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