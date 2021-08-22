На официальной странице юмористического проекта "Дизель шоу" обнародовали время и дату премьеры нового сезона и показали один из номеров

Как пишет Politeka.net, популярное юмористическое "Дизель шоу" производит известная студия "Дизель Студио" уже шесть лет. Впервые "Дизель шоу" показали на украинском телеканале "ICTV" в 2015 году.

дизель шоу, Егор Крутоголов, виктория булитко, Александр Бережок

Стоит заметить, что все это время юмористическое шоу было русскоязычным. Однако недавно продюсеры заявили, что теперь актеры будут разговаривать на украинском и рассказали, что премьера украиноязычного сезона состоится 27 августа в 20:10.

Кроме этого, создатели "Дизель шоу" анонсировали о чем будет один из номеров нового сезона. Вместе с Евгением Сморигиным в миниатюре сыграли Виктория Булитко, Дмитрий Танкович и Александр Бережок.

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" Помните свои впечатления, когда впервые оказались на отдыхе с услугой "все включено"?) И вот на такую халяву попала наша любимая бабушка Евгения Михайловна @smorigin_evgeni. Что сотворил с пенсионеркой беспощадный турецкий коммунизм и делают в баре коктейль с корвалолом - смотрите в долгожданной премьере "Дизель Шоу" уже в эту пятницу в 20:10. Это будет феерично!",- пишут на официальной странице.

Ранее Politeka писала, что звезда "Дизель шоу" попал под автобус, выяснились подробности: "Проснулся, открыл глаза...".

Напомним, что звезда "Дизель шоу" Писаренко уехал в Россию, засветившись в неожиданной компании: красноречивые кадры.

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