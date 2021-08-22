На официальной странице юмористического проекта "Дизель шоу" обнародовали время и дату премьеры нового сезона и показали один из номеров

Как пишет Politeka.net, популярное юмористическое "Дизель шоу" производит известная студия "Дизель Студио" уже шесть лет. Впервые "Дизель шоу" показали на украинском телеканале "ICTV" в 2015 году.

Стоит заметить, что все это время юмористическое шоу было русскоязычным. Однако недавно продюсеры заявили, что теперь актеры будут разговаривать на украинском и рассказали, что премьера украиноязычного сезона состоится 27 августа в 20:10.

Кроме этого, создатели "Дизель шоу" анонсировали о чем будет один из номеров нового сезона. Вместе с Евгением Сморигиным в миниатюре сыграли Виктория Булитко, Дмитрий Танкович и Александр Бережок.

" Помните свои впечатления, когда впервые оказались на отдыхе с услугой "все включено"?) И вот на такую халяву попала наша любимая бабушка Евгения Михайловна @smorigin_evgeni. Что сотворил с пенсионеркой беспощадный турецкий коммунизм и делают в баре коктейль с корвалолом - смотрите в долгожданной премьере "Дизель Шоу" уже в эту пятницу в 20:10. Это будет феерично!",- пишут на официальной странице.

Ранее Politeka писала, что звезда "Дизель шоу" попал под автобус, выяснились подробности: "Проснулся, открыл глаза...".

Напомним, что звезда "Дизель шоу" Писаренко уехал в Россию, засветившись в неожиданной компании: красноречивые кадры.

A еще Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" поразила сменой имиджа, рассказав о своем плане: "Вика, тебе очень идет".