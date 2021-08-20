Зірки "Дизель шоу" Сергій Писаренко і Євген Нікішин засвітилися на гастролях у сусідній країні
Як передає Politeka.net, Писаренко і Нікішин давно є зірками українського комедійного шоу «Дизель шоу». Вони входять в основний акторський склад і регулярно з'являються на телеекранах.
При цьому коміки встигають працювати і в Росії. Вони часто гастролюють зі своєю КВК-командою «Уездный город» по російських містах, а Сергій Писаренко ще встигає працювати викладачем в одному з московських навчальних закладів.
Цього разу актори засвітилися в Санкт-Петербурзі. Поруч з ними стояв комік - двійник Володимира Путіна.
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"# Уездный город і #дмитрійграчов сьогодні в #Пітер", - підписав знімок Писаренко.
У коментарях йому залишили масу приємних відгуків.
"А то я і думав, чому сьогодні пробки, а це центровий в Пітері», «Яяяяяк же вам добре зі стрижками!! Серж і Ежен», "Володимир Володимирович, а де ваша маска", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Сергій Писаренко в шовковій сорочці вразив новим досягненням: "ось уже 15 років...".
Як повідомляла Politeka, Писаренко з'явився в Росії, викликавши подив: "щось зачастили...".
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