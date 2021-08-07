Зірка "Дизель шоу" показали, як проводять час на річці Волга
Як пише Politeka.net, Сергій Писаренко, Євген Нікішин та Олексій Соколов вирушили до Росії. Компанія є не тільки учасниками "Дизель шоу", а й команди КВК "повітове місто". Вся трійця опублікувала фотографії з подорожі у себе в Instagram.
На фотографії, яку опублікував Писаренко, парочка позувала втрьох, відкривши роти на камеру. Як можна помітити, чоловіки сиділи на яхті, катаючись по Волзі.
"Так на корпоратив ми ще не добиралися жодного разу......", - написав Сергій.
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Соколов теж опублікував фото, де був сам, тримаючись за мотор на 400 кінських сил.
Нікішин показав фото подібне, як у Писаренка, тільки трохи з іншого ракурсу.
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