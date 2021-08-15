Зірка "Дизель шоу" Сергій Писаренко повідомив про нову поїздку в Самару

Як пише Politeka.net, фото з аеропорту артист показав на своїй сторінці в Instagram.

"Вчора був в # самара #повітнийгород», - підписав він знімок.

Фото коментують користувачі Мережі.

"Знову Самара?) Що то зачастили в гості)))», «значить є коханка», «як вам? Де виступали?» ,- пишуть в коментарях.

Як відомо, Писаренко зі своїм другом і колегою Євгеном Нікішиним є частиною команди «Дизель шоу». Широку популярність вони отримали ще за часів гри в КВК. Обидва були членами російської команди»повітове місто". Сьогодні артисти примудряються працювати на дві країни.

Варто відзначити, що крім гастрольної діяльності, Писаренко також займається викладацькою роботою в Москві. З 2013 року він є доцентом кафедри реклами та PR Московського державного інституту культури мистецтв.

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