Звезда "Дизель шоу" Сергей Писаренко сообщил о новой поездке в Самару
Как пишет Politeka.net, фото из аэропорта артист показал на своей странице в Инстаграм.
«Вчера был в #самара #уездныйгород», - подписал он снимок.
Фото комментируют пользователи Сети.
«Снова Самара?) Что то зачастили в гости)))», «Значит есть любовница», «Как вам Самара? Где выступали?», - пишут в комментариях.
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Как известно, Писаренко со своим другом и коллегой Евгением Никишиным являются частью команды «Дизель шоу». Широкую популярность они получили еще во времена игры в КВН. Оба были членами российской команды «Уездный город». Сегодня артисты умудряются работать на две страны.
Стоит отметить, что помимо гастрольной деятельности, Писаренко также занимается преподавательской работой в Москве. С 2013 года он является доцентом кафедры Рекламы и PR Московского Государственного института культуры искусств.
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