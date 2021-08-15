Звезда "Дизель шоу" Сергей Писаренко сообщил о новой поездке в Самару

Как пишет Politeka.net, фото из аэропорта артист показал на своей странице в Инстаграм.

«Вчера был в #самара #уездныйгород», - подписал он снимок.

Фото комментируют пользователи Сети.

«Снова Самара?) Что то зачастили в гости)))», «Значит есть любовница», «Как вам Самара? Где выступали?», - пишут в комментариях.

Как известно, Писаренко со своим другом и коллегой Евгением Никишиным являются частью команды «Дизель шоу». Широкую популярность они получили еще во времена игры в КВН. Оба были членами российской команды «Уездный город». Сегодня артисты умудряются работать на две страны.

Стоит отметить, что помимо гастрольной деятельности, Писаренко также занимается преподавательской работой в Москве. С 2013 года он является доцентом кафедры Рекламы и PR Московского Государственного института культуры искусств.

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