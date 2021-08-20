Звезды "Дизель шоу" Сергей Писаренко и Евгений Никишин засветились на гастролях в соседней стране
Как передает Politeka.net, Писаренко и Никишин давно являются звездами украинского комедийного шоу «Дизель шоу». Они входят в основной актерский состав и регулярно появляются на телеэкранах.
При этом комики успевают работать и в России. Они часто гастролируют со своей КВН-командой «Уездный город» по российским городам, а Сергей Писаренко еще успевает работать преподавателем в одном из московских учебных заведений.
В этот раз актеры засветились в Санкт-Петербурге. Рядом с ними стоял комик – двойник Владимира Путина.
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«#уездныйгород и #дмитрийграчев сегодня в #питер», - подписал снимок Писаренко.
В комментариях ему оставили массу приятных отзывов.
«А то я и думал, почему сегодня пробки, а это центравой в Питере», «Кааак же вам хорошо со стрижками!! Сэрж и Эжен», «Владимир Владимирович, а где ваша маска», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Сергей Писаренко в шелковой рубашке впечатлил новым достижением: "Вот уже 15 лет...".
Как сообщала Politeka, Писаренко появился в России, вызвав недоумение: "Что-то зачастили…".
Также Politeka писала, что актеры "Дизель шоу" зажгли в России: красноречивые кадры.