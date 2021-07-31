Український шоумен Сергій Писаренко, зірка "Дизель шоу", показав нове фото, поділившись досягненням
Як пише Politeka.net, Сергій є популярним українським гумористом. Писаренко приєднався до" Дизель шоу", де радує українців своїм гумором. Також шоумен знявся в багатьох фільмах. Не забуває красень і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото, яке Сергій опублікував у блозі, красень був у сорочці і підтяжках, а в руках тримав мікрофон. Як можна зрозуміти, Писаренко зробив фото під час чергового виступу.
"Повітове місто в дії. Ось уже 15 років ми в числі кращих ведучих країни", - написав під фотографією Сергій.
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Браво", "клас, браво", "Вам немає рівних", "ви в числі кращих людей країни, вже багато років", "так, цього у вас не відняти", "ви кращі".
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