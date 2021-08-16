Вікторія Булітко з "Дизель шоу" поділилася новим образом і розповіла про свій план

Як пише Politeka.net, Вікторія почала кар'єру гумористки в КВК, а після цього пішла на "Лігу Сміху". Булітко стала досить популярною, прославившись в "Дизель шоу". Красуня не забуває і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Вікторія здалася в наряді з невеликим вирізом, а також з незвичайною зачіскою - каре з чубчиком. Красуня грайливо показала язик, знявши себе на телефон.

"З чого починається твій ранок?

...

У мене зі склянки теплої води, іноді з лимоном і медом.

Потім снідаю, причому, якщо є можливість, відтягую ранкову їжу на 2 години після сну. Тим часом вмиваюся, роблю зарядку (якщо не лінь), приймаю душ.

Потім, їду на роботу.

А якщо вихідний, то зависаю тут, в інтернеті, відповідаючи на ваші коментарі та листи в директ", - написала Вікторія.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Як і у всіх з перегляду історій, коротше кажучи з телефону...", "Віка, тобі дуже йде ця стрижка", " зі слів:хто я де я.. Якого фіга відбувається..", "Прокинуться, усвідомити те, що сьогодні потрібно на роботу, каву, макіяж, посмішка".

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