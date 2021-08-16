Виктория Булитко из "Дизель шоу" поделилась новым образом и рассказала о своем плане

Как пишет Politeka.net, Виктория начала карьеру юмористки в КВН, а после этого пошла на "Лигу Смеха". Булитко стала довольно популярной, прославившись в "Дизель шоу". Красотка не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Виктория показалась в наряде с небольшим вырезом, а также с необычной прической - каре с челкой. Красотка игриво показала язык, сняв себя на телефон.

"С чего начинается твоё утро?

...

У меня со стакана тёплой воды, иногда с лимоном и мёдом.

Потом завтракаю, причём, если есть возможность, оттягиваю утреннюю пищу на 2 часа после сна. Тем временем умываюсь, делаю зарядку (если не лень), принимаю душ.

Потом, еду на работу.

А если выходной, то зависаю тут, в интернете, отвечая на ваши комментарии и письма в директ", - написала Виктория.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как и у всех с просмотра историй, короче говоря с телефона...", "Вика, тебе очень идет эта стрижка", "Со слов:кто я где я.. Какого фига происходит..", "Проснутся,осознать то,что сегодня НУЖНО на работу, кофе, макияж, улыбка".

Напомним, звезда "Дизель шоу" Булитко удивила необычным образом и откровением о мечтах

А еще Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" встала на колено перед смущенным Винником и получила ответ

Также Politeka писала, что Булитко из «Дизель шоу» заинтриговала видом с округлившимся животиком



