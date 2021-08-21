Go-A, KAZKA та Alina Pash виступили на прийомі з нагоди відкриття фестивалю народних промислів «Етніка»

Фестиваль відкрився в п'ятницю, 20 серпня, у дворі Національного музею історії України.

Послами фестивалю виступлять 12 медійних персон, кожен з яких представляє окремий вид промислів - від різьблення до кераміки і гутництва.

У спецпроекті беруть участь Саша Зарицька( група KAZKA), група Go-a Band, Alina Pash, DZIDZIO, дизайнери Катя Сільченко та Лілія Літковська, прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар, олімпійський призер Дар'я Білодід, телеведучі Катерина Осадча та Руслан Сенічкін та інші.

Зірки блищали на заході в ефектних і недешевих нарядах.

На Каті Павленко була сукня SHKOURA за 320 доларів. Наряд дуже підходить тематиці фесту, так як всі вироби бренду тчуть на старовинному верстаті, занурюють в гірську річку і сушать на відкритому повітрі.

На Саші зарицькій костюм GASANOVA за 650 доларів.

На Alina Pash плаття MY SLEEPING GYPSY за 750 доларів.

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