Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі у розкішному вбранні показала вдалий образ на публіці

Артистка довгий час не брала участь в різних фотосесіях, не розповідала про себе і припинила зніматися в кіно так активно, як і раніше. Однак шанувальники як і раніше пам'ятають кращі образи знаменитості, якими вона підкорювала червону доріжку.

Одним з таких став наряд Джолі, зроблені з сріблястої тканини і прикрашений дорогоцінними каменями на відкритому декольте. Зараз зірка вкрай рідко демонструє фігуру, але раніше завжди робила це із задоволенням.

Квітучий вигляд Джолі також став приводом для заздрості, адже її чіткі лінії скул і підборіддя є прикладом для багатьох косметологів, а доглянута шкіра вважається прикладом для наслідування.

"Яка прекрасна жінка🔥 🔥; знову сяє, це чудово🌹; красиво 😻 люблю тебе; дуже красивий; mi Amorrr❤️; Вау... 😍 🔥 ❤ ; просто незрівнянна 😮 ну що за жінка; вона сяє не гірше коштовностей💙 🌹; вона така шикарна❤️🤩; моя королева, дівчина моєї мрії» - пишуть в мережі.

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