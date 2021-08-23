Популярна співачка Настя Каменських показала детально, як зазвичай проходить її ранок

Вже багато разів в мережі Настя помічала, що для неї ранок вважається найважливішим періодом в кожному дні, адже цей час є основою для продуктивного дня в майбутньому. Цього разу в Сторісах Настя показала, як починає кожен день і які процедури робить.

У Сторісах Настя без фільтрів показала, що ж робить щоранку. Ранок зірки починається рано-з 6 ранку, при цьому лягає вона теж рано, ще до 10 вечора. Як можна помітити з кадрів, після схуднення на 20 кг Настя Каменських щоранку починає зі спорту.

За словами зірки, це не необхідність, а спосіб життя, до якого вона звикла. Після цього йде традиційно душ і підготовка шкіри до денного догляду, а також очищення. Далі зірка упорядковує кучеряві локони і укладає їх за допомогою плойки.

Варто відзначити, що для концертів артистка використовує вечірній макіяж, тому за шкірою стежить особливо ретельно, не бажаючи забивати пори.

Раніше зірка зробила яскраве Селфі в купальнику, засвітивши свої апетитні форми. На фото "арбузики" Каменських виглядали вражаюче.

"Я закохана в це літо. Як же круто, коли в перервах між насиченим концертним графіком є трохи часу поніжитися на сонечку і насолодитися моментом», - підписала фото співачка.

Нагадаємо, що Настя Каменських в неординарному вбранні налякала зміною образу:"Ой, це якась подруга ящера".

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