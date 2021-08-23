Популярная певица Настя Каменских показала детально, как обычно проходит ее утро

Уже много раз в сети Настя подмечала, что для нее утро считается важнейшим периодом в каждом дне, ведь это время является основой для продуктивного дня в будущем. В этот раз в Сторисах Настя показала, как начинает каждый день и какие процедуры делает.

В Сторисах Настя без фильтров показала, что же делает каждое утро. Утро звезды начинается рано — с 6 утра, при этом ложится она тоже рано, еще до 10 вечера. Как можно заметить из кадров, после похудения на 20 кг Настя Каменских каждое утро начинает со спорта.

По словам звезды, это не необходимость, а образ жизни, к которому она привыкла. После этого идет традиционно душ и подготовка кожи к дневному уходу, а также очищение. Далее звезда приводит в порядок кудрявые локоны и укладывает их при помощи плойки.

Стоит отметить, что для концертов артистка использует вечерний макияж, поэтому за кожей следит особо тщательно, не желая забивать поры.

Ранее звезда сделала яркое селфи в купальнике, засветив свои аппетитные формы. На фото «арбузики» Каменских выглядели впечатляюще.

«Я влюблена в это лето. Как же круто, когда в перерывах между насыщенным концертным графиком есть немного времени понежиться на солнышке и насладиться моментом», - подписала фото певица.

Напомним, что Настя Каменских в неординарном наряде напугала сменой образа: "Ой, это какая-то подруга ящера".

Как сообщала Politeka, Настя Каменских ударила свою танцовщицу прямо на сцене: "Как долбанула...".

Также Politeka писала, что Каменских в наряде-сеточке оконфузилась на сцене, момент попал на видео: "Чуть не упала".