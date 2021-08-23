Популярная певица Настя Каменских показала детально, как обычно проходит ее утро
Уже много раз в сети Настя подмечала, что для нее утро считается важнейшим периодом в каждом дне, ведь это время является основой для продуктивного дня в будущем. В этот раз в Сторисах Настя показала, как начинает каждый день и какие процедуры делает.
В Сторисах Настя без фильтров показала, что же делает каждое утро. Утро звезды начинается рано — с 6 утра, при этом ложится она тоже рано, еще до 10 вечера. Как можно заметить из кадров, после похудения на 20 кг Настя Каменских каждое утро начинает со спорта.
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По словам звезды, это не необходимость, а образ жизни, к которому она привыкла. После этого идет традиционно душ и подготовка кожи к дневному уходу, а также очищение. Далее звезда приводит в порядок кудрявые локоны и укладывает их при помощи плойки.
Стоит отметить, что для концертов артистка использует вечерний макияж, поэтому за кожей следит особо тщательно, не желая забивать поры.
Ранее звезда сделала яркое селфи в купальнике, засветив свои аппетитные формы. На фото «арбузики» Каменских выглядели впечатляюще.
«Я влюблена в это лето. Как же круто, когда в перерывах между насыщенным концертным графиком есть немного времени понежиться на солнышке и насладиться моментом», - подписала фото певица.
Напомним, что Настя Каменских в неординарном наряде напугала сменой образа: "Ой, это какая-то подруга ящера".
Как сообщала Politeka, Настя Каменских ударила свою танцовщицу прямо на сцене: "Как долбанула...".
Также Politeka писала, что Каменских в наряде-сеточке оконфузилась на сцене, момент попал на видео: "Чуть не упала".