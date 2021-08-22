Чому так рано?

Дружина музиканта Сергія Бабкіна поділилася приємними моментами з життя

Як відомо, подружжя Сніжана і Сергій Бабкіни зараз майже не розлучаються-кохана дружина підтримує чоловіка на гастролях, концертах, зйомках та інтерв'ю. Вона є його музою, передає Politeka.net.

Сімейна парочка прагне бути максимально відвертим з шанувальниками Сергія. Поки Бабкін займається музикою, Сніжана веде блог в Instagram і пропагує йогу. Вона часто медитує і вірить, що її спосіб життя надихає інших людей.

Цього разу жінка вирішила показати, з чого починається її ранок на вихідних.

На фото Сніжана Бабкіна, одягнена в чорні лосини і розтягнуту футболку сидить на матраці і слухає серію медитацій в навушниках.

"Моя неділя розпочалася сьогодні о 6 ранку з прослуховувань Нового циклу медитацій ☺ ️

Прилетівши�🉌�

І вже готові летіти далі, до вас!",- написала вона.

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