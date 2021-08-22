Жена музыканта Сергея Бабкина поделилась приятными моментами из жизни
Как известно, супруги Снежана и Сергей Бабкины сейчас почти не расстаются – любимая супруга поддерживает мужа на гастролях, концертах, съемках и интервью. Она является его музой, передает Politeka.net.
Семейная парочка стремится быть максимально откровенным с поклонниками Сергея. Пока Бабкин занимается музыкой, Снежана ведет блог в Инстаграм и пропагандирует йогу. Она часто медитирует и верит, что ее образ жизни вдохновляет других людей.
В этот раз женщина решила показать, с чего начинается ее утро на выходных.
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На фото Снежана Бабкина, одетая в черные лосины и растянутую футболку сидит на матрасе и слушает серию медитаций в наушниках.
«Моё воскресенье началось сегодня в 6 утра с прослушиваний Нового Цикла Медитаций🧘🏻♀️
Прилетели🙌🏻
И уже готовы лететь дальше, к Вам!», - написала она.
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