Катерина Осадча підкреслила кругленький животик розкішною сукнею

Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча Катя Осадча 19 серпня втретє стала мамою - у неї і Юрія Горбунова народився син.

Зірка вже навіть виписалася з лікарні, але продовжує ностальгувати і викладати архівні фото в Instagram, на яких все ще знаходиться в положенні.

Так, вона показала новий стильний образ зі зйомок і підкорила мережу. Для зйомок Катя вибрала дуже жіночну і ніжну сукню білого кольору, яка підкреслила її цікаве положення. Наряд в підлогу цікавий прикрасами на плечах і шиї, а також оборками в районі грудей.

Осадча доповнила аутфіт босоніжками на низькому ходу і білим капелюшком в тон до вбрання. Своє світле волосся телеведуча зібрала в елегантний пучок. Ніжний макіяж завершує її витончений образ.

Вагітна теледіва ефектно позувала у фотозоні, прикрашеній безліччю золотистих прикрас.

Користувачі Мережі не стали скупитися на компліменти і залишили Каті багато теплих слів, захоплюючись її красою і нарядом: "Прекрасна, чудова, ангел", "Красуня наша, шикарна", "Захват, Катя!! Коли з'єднують і кар'єру і бізнес і народження діток. Не бояться труднощів при цьому розквітають, не вигоряють. Респект".

Нагадаємо, Потап і Горбунов кардинально змінили імідж заради зйомок.

Як Politeka писала, Горбунов в пологовому будинку вразив першими кадрами з сином.

Також Politeka розповідала, Осадча народила третю дитину і вийшла в прямий ефір.