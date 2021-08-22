Катерина Осадча підкреслила кругленький животик розкішною сукнею
Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча Катя Осадча 19 серпня втретє стала мамою - у неї і Юрія Горбунова народився син.
Зірка вже навіть виписалася з лікарні, але продовжує ностальгувати і викладати архівні фото в Instagram, на яких все ще знаходиться в положенні.
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Так, вона показала новий стильний образ зі зйомок і підкорила мережу. Для зйомок Катя вибрала дуже жіночну і ніжну сукню білого кольору, яка підкреслила її цікаве положення. Наряд в підлогу цікавий прикрасами на плечах і шиї, а також оборками в районі грудей.
Осадча доповнила аутфіт босоніжками на низькому ходу і білим капелюшком в тон до вбрання. Своє світле волосся телеведуча зібрала в елегантний пучок. Ніжний макіяж завершує її витончений образ.
Вагітна теледіва ефектно позувала у фотозоні, прикрашеній безліччю золотистих прикрас.
Користувачі Мережі не стали скупитися на компліменти і залишили Каті багато теплих слів, захоплюючись її красою і нарядом: "Прекрасна, чудова, ангел", "Красуня наша, шикарна", "Захват, Катя!! Коли з'єднують і кар'єру і бізнес і народження діток. Не бояться труднощів при цьому розквітають, не вигоряють. Респект".
Нагадаємо, Потап і Горбунов кардинально змінили імідж заради зйомок.
Як Politeka писала, Горбунов в пологовому будинку вразив першими кадрами з сином.
Також Politeka розповідала, Осадча народила третю дитину і вийшла в прямий ефір.