Відома співачка Настя Каменських (NK) поділилася свіжими кадрами з останнього виступу на концерті
Нещодавно Настя вирушила в гастрольний тур, про який відразу ж розповіла в мережі і показала в сторісах, як проходить її підготовка до виступів. За словами співачки, зараз кожен день її чекають концерти, нові міста і тисячі сердець, які б'ються в унісон.
Тому вона вирішила поділитися в Instagram кадрами з останнього виступу, де виблискувала перед публікою в червоній сукні, розшитій безліччю каменів. «
"Це було жарко!😍 Так рада відчувати вас, проживати разом ці незабутні моменти, співати з вами і чути як тисячі голосів зливаються воєдино, підспівуючи мої пісні🥰 а ми вже на шляху в Скадовськ. Сьогодні запалимо сцену на чорноморських іграх✨ а ще я знову приєднаюся до складу журі, щоб підтримати оцінками талановитих діток️ ️ в передчутті нереального вечора!"- пише Настя.
Особисте фото Пугачової і Галкіна з дітьми, зроблене в замку, злили в Мережу: "Це супер"
Дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала, куди вони переїхали з трьома дітьми: "Там всі найбагатші живуть..."
Пішла з життя знаменита актриса, фільми з якою любили мільйони глядачів: велика втрата
Кондратюк закликав не пускати Ротару на сцену в День Незалежності після Сочі: "При всій повазі..."
Знайдено тіло екс-начальника Нацполіції: перші подробиці трагедії
Шанувальники відповіли:»найулюбленіша, ти крута, команда; Супер❤️🔥; Ох ці концерти🤤 💔; крута команда ,обожнюю🔥; просто неймовірна енергія😍 😍; чекаємо в Харкові❤❤️; просто нереальна; заманюєш Настя".
Нагадавши, Настя Каменських і екс-дружина позитиву перестали розмовляти на спільному відпочинку.
А ще Politeka писала, що Каменських видала правду про свою боротьбу із зайвими кілограмами і зриви.
Також Politeka повідомляла, Каменських у короткій сукні висміяли через нескромне відео з музикантами.