Відома співачка Настя Каменських (NK) поділилася свіжими кадрами з останнього виступу на концерті

Нещодавно Настя вирушила в гастрольний тур, про який відразу ж розповіла в мережі і показала в сторісах, як проходить її підготовка до виступів. За словами співачки, зараз кожен день її чекають концерти, нові міста і тисячі сердець, які б'ються в унісон.

Тому вона вирішила поділитися в Instagram кадрами з останнього виступу, де виблискувала перед публікою в червоній сукні, розшитій безліччю каменів. «

"Це було жарко!😍 Так рада відчувати вас, проживати разом ці незабутні моменти, співати з вами і чути як тисячі голосів зливаються воєдино, підспівуючи мої пісні🥰 а ми вже на шляху в Скадовськ. Сьогодні запалимо сцену на чорноморських іграх✨ а ще я знову приєднаюся до складу журі, щоб підтримати оцінками талановитих діток️ ️ в передчутті нереального вечора!"- пише Настя.

Шанувальники відповіли:»найулюбленіша, ти крута, команда; Супер❤️🔥; Ох ці концерти🤤 💔; крута команда ,обожнюю🔥; просто неймовірна енергія😍 😍; чекаємо в Харкові❤❤️; просто нереальна; заманюєш Настя".

Нагадавши, Настя Каменських і екс-дружина позитиву перестали розмовляти на спільному відпочинку.

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