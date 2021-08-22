Известная певица Настя Каменских (NK) поделилась свежими кадрами с последнего выступления на концерте
Недавно Настя отправилась в гастрольный тур, о котором сразу же рассказала в сети и показала в сторисах, как проходит ее подготовка к выступлениям. По словам певицы, сейчас каждый день ее ждут концерты, новые города и тысячи сердец, которые бьются в унисон.
Поэтому она решила поделиться в Инстаграм кадрами с последнего выступления, где сверкала перед публикой в красном платье, расшитом множеством камней. «
«Это было жарко!😍 Так рада чувствовать вас, проживать вместе эти незабываемые моменты, петь с вами и слышать как тысячи голосов сливаются воедино, подпевая мои песни🥰 А мы уже на пути в Скадовск. Сегодня зажжем сцену на Черноморских играх✨ А ещё я вновь присоединюсь к составу жюри, чтобы поддержать оценками талантливых деток☺️ В предвкушении нереального вечера!» - пишет Настя.
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
Кондратюк призвал не пускать Ротару на сцену в День Независимости после Сочи: "При всем уважении..."
50-летнюю дочь Пугачевой Орбакайте с трудом узнали на пляже, честные фото: "Для её возраста..."
Дочь Кошевого из "Квартал 95" произвела фурор на красной дорожке: "Почему Варя в 13 выглядит на 20?"
Найдено тело экс-начальника Нацполиции: первые подробности трагедии
Поклонники ответили: «Самая любимая, ты крутая, команда; Супер❤️🔥; Ох эти концерты🤤💔; Крутая команда ,обожаю🔥; просто невероятная энергия😍😍; Ждём в Харькове🔥❤️; просто нереальная; завлекаешь Настя».
Напомним, Настя Каменских и экс-жена Позитива перестали разговаривать на совместном отдыхе.
А еще Politeka писала, что Каменских выдала правду о своей борьбе с лишними килограммами и срывах.
Также Politeka сообщала, Каменских в коротком платье высмеяли из-за нескромного видео с музыкантами.