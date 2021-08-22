Внучка Ротару Соня Євдокименко показала нові кадри під час морської прогулянки зі страшим братом-красенем
Відповідне відео модель розмістила на особистій сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Софія Ротару не втомлюється вражати шанувальників своїм моложавим виглядом. А тим часом у співачки є дорослі онуки: Анатолію вже 27 років, а Соні - 20. Їх співачці подарував син Руслан і невістка Світлана.
При цьому внучка успадкувала від легендарної бабусі чарівну красу. Соня працює в модельному бізнесі з юних років, і пробує себе в якості співачки.
Анатолій у свої 27 став популярним музикантом і дає концерти.
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На новому відео, Соня продемонструвала плавні вигини і красиве декольте, а також нескінченно довгі ноги в дуже літньому образі.
На ній бежеві шорти з високою посадкою і модний чорний купальник з смужками.
Дівчина залишила довге світле волосся розпущеним. На обличчі Соні-легкий макіяж, що підкреслює природну красу і молодість.
"Серце наповнене вдячністю", - підписала відео дівчина.
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