Це один з близьких людей

Внучка Ротару Соня Євдокименко показала нові кадри під час морської прогулянки зі страшим братом-красенем

Відповідне відео модель розмістила на особистій сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Софія Ротару не втомлюється вражати шанувальників своїм моложавим виглядом. А тим часом у співачки є дорослі онуки: Анатолію вже 27 років, а Соні - 20. Їх співачці подарував син Руслан і невістка Світлана.

При цьому внучка успадкувала від легендарної бабусі чарівну красу. Соня працює в модельному бізнесі з юних років, і пробує себе в якості співачки.

Анатолій у свої 27 став популярним музикантом і дає концерти.

На новому відео, Соня продемонструвала плавні вигини і красиве декольте, а також нескінченно довгі ноги в дуже літньому образі.

На ній бежеві шорти з високою посадкою і модний чорний купальник з смужками.

Дівчина залишила довге світле волосся розпущеним. На обличчі Соні-легкий макіяж, що підкреслює природну красу і молодість.

"Серце наповнене вдячністю", - підписала відео дівчина.

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