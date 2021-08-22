Внучка покійного судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик вразила моложавим виглядом у свіжій фотосесії
Як передає Politeka.net, про внучку відомого хореографа заговорили нещодавно. Як з'ясували журналісти, дівчина поїхала з батьками до Італії ще в підлітковому віці. Там вона побудувала успішну кар'єру актриси. Сьогодні на Сафрончик в Instagram підписано понад 550 тис.осіб.
На свіжих фото актриса постала у вовняній спідниці з запахом і светрі темного відтінку. Вона вразила моложавим квітучим виглядом і щирою променистою посмішкою. У коментарях дівчині залишили масу теплих слів.
"Чудово", "Красива. З чудовою посмішкою", «ти прекрасна», «Абсолютно ідеально», «Красиво і дуже спокусливо», «вічна краса», «для мене ти найкрасивіша з усіх», «я так тобою захоплююся, Анна», "посмішка і краса, гідна Оскара", - пишуть користувачі Мережі.
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