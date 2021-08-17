Внучка легендарного хореографа і судді "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик показала себе на відпочинку

Як передає Politeka.net, Анна Сафрончик є популярною італійською моделлю. Також вона відома як внучка легендарного танцюриста і хореографа, також судді проекту "Танці з зірками" Григорія Чапкіса. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз модель поділилася новою серією знімків на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, дівчина живе в Італії, і часто відправляється на відпочинок до моря. На фотографіях дівчина показує свою фігуру в синьому купальнику з білими візерунками. Варто нагадати, що моделі 40 років, але вона все так же підтримує себе в прекрасній формі.

"Всім великий поцілунок", підписала відповідне фото модель.

Шанувальники завалили дівчину позитивними словами в коментарях: "Вау, красива!", "Яка ти красива", "Яка ти бомба", "Божественна", "Шалено красива", "Ви чуттєва модель, Анна", "Анна, ви супер-супер красива!", "Завжди красива Анна Сафрончик, вам привіт з Болгарії".

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