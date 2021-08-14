Внучка покойного судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, итальянская актриса Анна Сафрончик похвалилась невероятной фигурой во время обеда

Как передает Politeka.net, 40-летняя внучка Чапкиса построила карьеру модели и актрисы в Италии, где живет много лет. А еще Анна довольно успешная блогерша и частенько делится с поклонниками разными снимками, на которых не упускает возможности продемонстрировать свою совершенную фигуру.

Она показала в Instagram потрясающие формы в купальнике с пайетками во время обеда.

Надо отметить, что от природы Анна худенькая и стройная, она может спокойно питаться пастой и другими вкусностями, которые совершенно не вредят ее фигуре.

Красотка попозировала перед камерой в очень летнем стиле.

Кроме купальника на ней были надеты джинсовые шорты и хлопковая сорочка голубого цвета, которую она пикантно растегнула, показав завидный плоский живот.

Фолловеры восхитились от увиденного.

"Прелесть", - пишут в сети.

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