Внучка покойного судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, итальянская актриса Анна Сафрончик похвалилась невероятной фигурой во время обеда
Как передает Politeka.net, 40-летняя внучка Чапкиса построила карьеру модели и актрисы в Италии, где живет много лет. А еще Анна довольно успешная блогерша и частенько делится с поклонниками разными снимками, на которых не упускает возможности продемонстрировать свою совершенную фигуру.
Она показала в Instagram потрясающие формы в купальнике с пайетками во время обеда.
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Надо отметить, что от природы Анна худенькая и стройная, она может спокойно питаться пастой и другими вкусностями, которые совершенно не вредят ее фигуре.
Красотка попозировала перед камерой в очень летнем стиле.
Кроме купальника на ней были надеты джинсовые шорты и хлопковая сорочка голубого цвета, которую она пикантно растегнула, показав завидный плоский живот.
Фолловеры восхитились от увиденного.
"Прелесть", - пишут в сети.
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