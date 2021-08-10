Внучка легендарного хореографа Григория Чапкиса Анна Сафрончик поделилась новыми фото с отдыха на острове Миконос

Как передает Politeka.net, Анна Сафрончик известная фотомодель. Также, она является внучкой легендарного хореографа и судьи "Танці з зірками" Григория Чапкиса. Девушка с детства живет в Италии и смогла благодаря своей уникальной внешности построить карьеру как модели, так и актриса. Она активно ведет социальные сети, где делится с фанатами моментами из своей жизни

На этот раз модель поделилась новой серией фото на своей странице в Инстаграм. На снимках Анна лежит на пляже на острове Миконос, Греция. Она в мини-бикини позирует на камеру, показывая свои идеальные формы.

Также она показала как купается в идеально-прозрачной воде около берега и поразила своей улыбкой.

Поклонники Анны завалили её приятными словами в комментариях: "Что за формы", "Как чудесно", "Красиво, добавить нечего", "Как красиво", "Очаровательная русалка", "Огонь", "Расслабляюще", "Безумно красивая".

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