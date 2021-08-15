Внучка покойного судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, итальянская актриса Анна Сафрончик поделилась притяными моментами из жизни
Как передает Politeka.net, 40-летняя внучка Чапкиса по полной наслаждается летом и старается взять от этих месяцев все: она путешествует, загорает на пляже, веселится с друзьями и конечно же делится яркими моментами в Instagram.
Так, недавно в ее Stories появились новые кадры, на которых Анна продемонстрировала, как приехала в гости к своим друзьям.
Красотка эффектно прогулялась по свежему воздуху в очень летнем образе. На ней был надет бирюзовый купальник с пайетками, джинсовые шорты, голубая сорочка. А довершала образ соломенная шляпка.
Певица МакSим покинула больницу в инвалидном кресле, кадры: "Частично потеряла..."
Жизнь популярной певицы внезапно оборвалась: "ее хиты вошли в историю", подробности трагедии
Ксению Мишину после разрыва с Эллертом засекли в компании известного нардепа-холостяка: фото уже в сети
Оборвалась жизнь культового актера, жену не пускают на похороны: подробности трагедии
Эллерт ошарашил поступком после расставания с Мишиной: «А говорил, что никогда»
Также на кадрах показано, как внучка Чапкиса месте с подругой проводят время за плитой. Девушки готовили традиционное итальянское блюдо – пасту.
Анна отметила, что готовит с любовью и показала результат своих кулинарных навыков.
После обеда весёлая компания отправилась путешествовать на машине.
Напомним, внучка Чапкиса в мини-бикини показала, как нужно выглядеть в 40 лет
А еще Politeka писала, что внучка Чапкиса подразнила расстегнутым пиджаком, под который ничего не надела
Также Politeka сообщала, что внучка Чапкиса удивила экспериментом с внешностью, превратившись в настоящую леди