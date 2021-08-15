Она еще и умеет готовить

Внучка покойного судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, итальянская актриса Анна Сафрончик поделилась притяными моментами из жизни

Как передает Politeka.net, 40-летняя внучка Чапкиса по полной наслаждается летом и старается взять от этих месяцев все: она путешествует, загорает на пляже, веселится с друзьями и конечно же делится яркими моментами в Instagram.

Так, недавно в ее Stories появились новые кадры, на которых Анна продемонстрировала, как приехала в гости к своим друзьям.

Красотка эффектно прогулялась по свежему воздуху в очень летнем образе. На ней был надет бирюзовый купальник с пайетками, джинсовые шорты, голубая сорочка. А довершала образ соломенная шляпка.

Также на кадрах показано, как внучка Чапкиса месте с подругой проводят время за плитой. Девушки готовили традиционное итальянское блюдо – пасту.

Анна отметила, что готовит с любовью и показала результат своих кулинарных навыков.

После обеда весёлая компания отправилась путешествовать на машине.

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