Внучка легендарного хореографа и судьи "Танці з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала себя на отдыхе

Как передает Politeka.net, Анна Сафрончик является популярной итальянской моделью. Также она известна как внучка легендарного танцора и хореографа, также судьи проекта "Танці з зірками" Григория Чапкиса. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз модель поделилась новой серией снимков на своей странице в Инстаграм. Как известно, девушка живет в Италии, и часто отправляется на отдых к морю. На фотографиях девушка показывает свою фигуру в синем купальнике с белыми узорами. Стоит напомнить, что модели 40 лет, но она всё так же поддерживает себя в прекрасной форме.

"Всем большой поцелуй", подписала соответствующее фото модель.

Поклонники завалили девушку положительными словами в комментариях: "Вау, красивая!", "Какая ты красивая", "Какая ты бомба", "Божественная", "Безумно красивая", "Вы чувственная модель, Анна", "Анна, вы супер-супер красивая!", "Всегда красивая Анна Сафрончик, вам привет из Болгарии".

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